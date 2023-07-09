سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد دون مصنعية.. «لو بتفكر تشتري أو تستثمر»

يفكر البعض الاستثمار في الذهب بشراء بعض المشغولات الذهبية كالذهب عيار 21 الأكثر تداولا في الشارع أو الجنيه المصري باعتباره أحد الملاذات الآمنة للاستثمار.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في هذا التقرير أسعار المشغولات الذهبية الذهبية من بينها سعر الجنيه الذهب وعياري 21 و24، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تُقدّم للقارئ على مدار الساعة، وفق محلات الصاغة بحي الدقي، على هذا النحو:

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 اليوم للبيع 2486 جنيها، والشراء 2497 جنيها.

سعر الذهب عيار 22 اليوم للبيع 2279 جنيها، والشراء 2289 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم للبيع 2175 جنيها، والشراء 2185 جنيها

سعر الذهب عيار 18 اليوم للبيع 1864 جنيها، والشراء 1873 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 اليوم للبيع 1450 جنيها، والشراء 1457 جنيها.

سعر الذهب عيار 12 اليوم للبيع 1243 جنيها، والشراء 1249 جنيها.

سعر الاونصة اليوم للبيع 77306 جنيهات، والشراء 77661 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع 17400 جنيه، والشراء 17480 جنيها.

سعر كيلو الذهب اليوم للبيع 2 مليون و485 ألفا و714 جنيها، والشراء 2 مليون و497 ألفا و143 جنيها.

الذهب في سوق المال

وعن أسعار الذهب في أسواق المال بالعملة الأجنبة فسجل الآتي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم 1910 جنيهات، ما يعادله 61.91 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 اليوم 1751 جنيهًا، ما يعادله 56.75 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 1671 جنيهًا، ما يعادله 54.17 دولار أمريكي.

اسعار الذهب عيار 18 اليوم 1432 جنيهًا، ما يعادله 46.43 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 1114 جنيهًا، ما يعادله 36.11 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 954.93 جنيه، ما يعادله 30.95 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 9 اليوم 716.20 جنيه، ما يعادله 23.22 دولار أمريكي.

سعر أوقية الذهب اليوم 59397 جنيه، ما يعادله 1925 دولار أمريكي.

سعر جنيه الذهب اليوم 13369 جنيه، ما يعادله 433.38 دولار أمريكي.

سعر كيلو الذهب اليوم 1909861 جنيه، ما يعادله 61910 دولارات أمريكية.