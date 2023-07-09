استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 9 - 7 - 2023 خلال بداية التعاملات

شهدت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية، في محلات الصاغة المصرية، اليوم الأحد 9 ـ 7ـ 2023، استقرارًا ملحوظًا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً ليسجل 2185 جنيها، بدون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن سعر الذهب اليوم الأحد 9 ـ 7 ـ 2023، في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، نرصد لكم في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقاً لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2497 جنيها للشراء بدون مصنعية، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر استقراراً بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2289 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2185 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 1873 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارًا بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 1457 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 9 ـ 7 ـ 2023 استقرارًا بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 17480 جنيها للشراء.