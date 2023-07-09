أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 9-7-2023.. استقرار عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 9-7-2023 استقرارًا بالنسبة لعيار 21 الذي سجل 2175 جنيهًا للجرام، وعيار 24 الذي سجل 2486 جنيهًا، بعد فترة من تقلبات المعدن الأصفر في الأسعار وانخفاضات كبيرة الفترة الأخيرة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والذي يستخدم في صناعة السبائك 2486 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل الذهب عيار 21 بسعر 2175 جنيهًا، وهو الأكثر مبيعًا والمستخدم في الجنيهات الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر الذهب عيار 18 عند سعر 1864 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و400 جنيه.

وانخفضت أسعار الذهب بشكل كبير خلال تعاملات أمس، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى المحلات

واستقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 9-7-2023 في محلات الصاغة المصرية الآن على آخر سعر سجلته أمس.

اسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب اليوم بالمصنعية من محل لآخر ومن شركة لأخرى حسب طبيعة المصنعية وحجم المشغول.

سعر الذهب العالمي اليوم

وعلى الصعيد العالمي، زادت أسعار الذهب من خسائرها خلال هذه اللحظات الأخيرة من تعاملات أمس، بعد صدور عدد من البيانات الأمريكية.

والأداء الإيجابي لأسعار الذهب الفورية خلال جلسة أمس الأول ساعد الذهب على الاستقرار فوق منطقة الدعم القوية 1900 – 1910 دولارات للأونصة، ولكن حتى الآن لم يعط إشارة واضحة على إنهاء الاتجاه الهابط الذي سيطر على أداء الذهب منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2080 دولارًا للأونصة مطلع شهر مايو الماضي.

من جديد، تواجه أسعار الذهب منطقة المقاومة الأولية عند 1925 – 1935 دولارًا للأونصة، ونجاح الذهب في اختراق هذه المنطقة لأعلى سيساعده على تجميع الزخم الكافي لاستكمال صعوده واختراقه المنطقة الأهم عند 1940 – 1960 دولارًا للأونصة.