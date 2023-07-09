خبير يوضح أسباب انخفاض أسعار الذهب في مصر

انخفضت أسعار الذهب، خلال الفترة الأخيرة، بشكل كبير وواضح وملحوظ، وهو ما جعل الخبراء يتحدثون عن أسباب انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الماضية، خاصة مع تذبذب المواطنين حول هل من الأفضل شراء الذهب في هذا الانخفاض أو الانتظار؟

وقال الدكتور حسام العجمي رئيس قسم أبحاث أسواق الذهب في شركة جولد بيليون لتداول الذهب، إن الهبوط الحاد في السوق المحلي والتذبذب في الأسعار جاء نتيجة بعض الأسباب، أبرزها تذبذب الطلب على المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية بسبب عيد الأضحى.

أسباب انخفاض أسعار الذهب

وأضاف «العجمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك انخفاضًا كبيرًا في الطلب على الذهب بشكل واضح، ما تسبب في انخفاض السعر، وذلك جاء نتيجة وجود عدم ثقة نوعا ما في السوق بسبب التخوف من التحركات السعرية الكبيرة بالهبوط والارتفاع، كما أن استقرار سعر الدولار في مصر جعل السوق غير مضغوط ولا مرتفع بشكل كبير.

وأشار رئيس قسم أبحاث أسواق الذهب في شركة جولد بيليون لتداول الذهب، إلى أن الأسعار المحلية في السوق والصاغة هي نفسها، ولكنها خلال الفترة المقبلة ستتأثر بأسعار الذهب العالمية، فإذا ارتفع السعر العالمي سيرتفع السعر في الصاغة.

الذهب استثمار طويل الأجل

وأوضح أنه مهما استمرت الخسائر في أسعار الذهب وطالت لكنها يجب أن ترجع مره أخرى وتعود للارتفاع فكل انخفاض سيأتي بعده ارتفاع، خاصة وأن الذهب ادخار طويل الأجل لا يفضل بيعه قبل عام ونصف من تاريخ الشراء.