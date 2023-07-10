مصطفى قمر ينعى عمته: «توفيت أمي الثانية ادعولها بالرحمة»

أعلن المطرب مصطفى قمر، وفاة عمته عواطف محمد حسن، صباح اليوم، وطالب جمهوره الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب مصطفي قمر، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»: «البقاء لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله عمتي الغالية السيدة الفاضلة أمي الثانية عواطف محمد حسن قمر.. ربنا يجعل مثواها الجنة.. ادعوا لها بالرحمة والعفو والمغفرة».

موعد ومكان جنازة عمة مصطفى قمر

وكشف على رشاد مدير أعمال الفنان مصطفى قمر، موعد ومكان تشييع الجنازة، قائلا: «تقام صلاة الجنازة بمسجد العمري بعد صلاة الظهر، وتشيع الجنازة بمقابر الأسرة بالعمود بالإسكندرية».

آخر أعمال الفنان مصطفى قمر

يواصل الفنان مصطفى قمر تصوير فيلمه «أولاد حريم كريم»، ويشارك فى بطولة الفيلم منهم بشرى، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، ويوسف عمر، وكريم محمد كريم، وفؤاد محسن، وساندي مراد، والفيلم من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.