برلماني: نواب مطروح يعرضون مطالب الأهالي على رئيس الوزراء خلال زيارته سيوة

قال رزق علواني عضو مجلس الشيوخ عن دائرة مطروح، إن عددًا من النواب عقدوا لقاءً مع مشايخ ومواطنين واحة سيوة للاستماع لمطلباهم، لعرضها على المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للمحافظة.

عرض طلبات سيوة على رئيس الوزراء

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أنه سيتم مناقشة مطالب الأهالي مع رئيس الوزراء ، بينها ملفات مياه الشرب، وشبكات الكهرباء وتقنين الأراضى والأحوزة العمرانية.

مشروعات على أرض سيوة

في سياق منفصل، قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إنه جرى إنشاء عدة مشروعات قومية في واحة سيوة، بينها ازدواج طريق مطروح سيوة الأسفلتي، وإنشاء قناة وبرك للتخلص من مياه الصرف الزراعي، ومدارس ومشروعات حياة كريمة في القري وغيرها من المشروعات.

ويجري المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء زيارة اليوم، إلى واحة سيوة، للوقوف على جميع المشروعات التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، ومن بينها الطرق والمياه، والزراعة.