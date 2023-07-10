«أزهرية الإسكندرية»: لا شكاوى من امتحان مادة «الصرف» للشهادة الثانوية

أكدت إدارة المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، متابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي في اليوم قبل الأخير، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة «الصرف»، اليوم الاثنين، مشيرة إلى سير العملية الامتحانية في هدوء دون شكاوى ومطابقة الامتحان للمنهج.

وبحسب بيان «أزهرية الإسكندرية»، فإن علاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والمشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية، تابع رفقة موفد قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من مشيخة الأزهر الشريف مركز الأسئلة وخروج الأوراق وخطوط السير وسط إجراءات أمنية مشددة من وزارة الداخلية.

متابعات امتحانات الثانوية الأزهرية بالإسكندرية

وانطلق كل من هؤلاء المسؤولين إلى جولات ميدانية تفقدية لتغطية جميع اللجان الامتحانية، مؤكدين ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء والاستقرار والطمأنينة.

إشادة بطلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية

ووجه مسؤولو المنطقة الأزهرية التحية والتقدير لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية على مابذلوه من جهد ليحققوا ويحققن التفوق والنجاح، متمنين لهم أن يحققوا آمالهم في الالتحاق بجامعة الأزهر الشريف، ليواصلوا مسيراتهم التعليمية بكل عزم وإصرار.