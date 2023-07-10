فيلم البعبع يحقق 1.2 مليون جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

احتل فيلم «البعبع»، المرتبة الثانية بين الأفلام المتنافسة بدور العرض، وهو بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، ويشارك به عدد من نجوم الكوميديا، ومنهم محمد عبدالرحمن، ومحمد أنور.

إيرادات فيلم البعبع

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم البعبع جاء في المرتبة الثانية، وحقق أمس مليون و23 ألف جنيه، وهو يعتبر من الأرقام القياسية خاصة في ظل انتهاء إجازة عيد الَأضحى المبارك.

أحداث فيلم البعبع

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي كوميدي، حيث يقدّم الفنان أمير كرارة دور «البعبع»، الذي يعمل في عصابة ويحاول الهرب خارج البلاد، ويلتقي بطبيبة وتتعرض للخطر بسبب مقابلتها له.

أبطال فيلم البعبع

المخرج حسين المنباوي جمع عدد من الأبطال خلال الفيلم، وهم، أمير كرارة، وياسمين صبري، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، والعمل من تأليف إيهاب بليبل.