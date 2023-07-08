أمير كرارة يبرز خبر «الوطن» عن تصدر فيلمه «البعبع» الإيرادات في السعودية والإمارات

أعرب النجم أمير كرارة، عن سعادته بتصدر فيلمه الجديد «البعبع» لإيرادات الأفلام المعروضة في المملكة العربية السعودية والإمارات، وأبرز خبر «الوطن» بتصدر فيلمه الإيرادات.

أمير كرارة يبرز خبر «الوطن»

وأبرز كرارة خبر «الوطن» بشأن تصدر فيلمه «البعبع» الإيرادات، ونشر الخبر المنشور في «الوطن» عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «إنستجرام»، وعلق عليها بقوله: «شكرا لأخواتنا وحبايبنا في السعودية والإمارات لحسن استقبالكم وكل سنة وأنتم طيبين».

وتصدر فيلم «البعبع» للمخرج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، إيرادات الأفلام المعروضة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، حسبما أعلنت الشركة المنتجة للفيلم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

أحداث فيلم البُعبُع

تدور أحداث فيلم البُعبُع في يوم واحد حول شخصية «سلطان»، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم، ولم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، فيضطر للهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.