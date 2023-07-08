نجوم «البعبع» يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم في جدة

احتفل أبطال فيلم «البعبع» في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بعرض الفيلم بحضور أبطاله، حيث احتفل أبطال الفيلم مع الجمهور بنجاح الفيلم في الخليج بعد تحقيقه إيرادات كبيرة في السعودية والإمارات والخليج بشكل عام.

الفيلم عرض داخل أحد المولات التجارية الكبرى

وحضر العرض الخاص أبطال الفيلم أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبد الرحمن «توتا»، محمد أنور وكان في استقبالهم عدد كبير من الجمهور السعودي بالورود، الذين التقطوا الصور التذكارية معهم.

فور الانتهاء من الاحتفال دخل أبطال الفيلم لقاعة السينما لمشاهدة الفيلم مع الجمهور الذي حضر بكثافة لمشاهدة الفيلم معهم، حيث كانت ردود الفعل بعد الفيلم إيجابية ومشيدة بالفيلم وبفريق العمل وهو ما أسعد أبطال العمل.

الفيلم من بطولة أمير كرارة

وتُعد هذه المرة الثالثة التي يقام فيها عرض خاص للفيلم بحضور أبطاله مع الجمهور، حيث أقيم العرض الخاص الأول في القاهرة يوم الاثنين 26 يونيو، ثم أقيم العرض الخاص الثاني أمس الخميس في الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي.

فيلم «البعبع» من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن «توتا»، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى.