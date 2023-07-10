بشرى سارة للمصطافين.. «الأرصاد»: هدوء الرياح وانخفاض الأمواج بدءا من الغد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ سرعات الرياح تبدأ في الهدوء اعتبارًا من الغد وتبدأ معها انخفاض سرعة الأمواج، ويكون البحر مؤهل لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية، مبينة أنَّه مع يوم الأربعاء سيكون الطقس قد تحسن بشكل كبير، موضحة أنَّ نسب الرطوبة مستمرة في الارتفاع بشكل كبير، مما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وتجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من المسجلة بنحو 3 درجات.

استمرار اضطراب البحر المتوسط اليوم

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، إنَّ اضطراب البحر المتوسط مستمر اليوم، خصوصًا شواطئ شمال الدلتا مثل بلطيم ودمياط والسواحل الشمالية الغربية، مثل الإسكندرية ومطروح والضبعة والعلمين، وكل هذه المناطق معرضة لارتفاع الأمواج وسرعات الرياح التي تصل إلى 70كيلومترًا/ساعة، وارتفاع الأمواج يصل من 2.5 متر إلى 3.5 متر، وتعتبر هذه المنطقة غير مؤهلة لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، وعلى المصطافين أخذ حذرهم بشكل كبير، خصوصًا أنَّ هذا الارتفاع من الممكن أن يشكل خطر على حياتهم.

استمرار التأثر بمنخفض الهند الموسمي

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّه خلال هذه الأيام نستمر بالتأثر بمنخفض الهند الموسمي وهو منخفض جوي يحمل كتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، مما يؤدي لتشبع هذه الكتل بكميات كبيرة من بخار الماء، مما يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة، وتكون المناطق الساحلية أعلى بنسب الرطوبة، أما المناطق الداخلية كلما تقدمنا للداخل تقل نسب الرطوبة، ودرجات الحرارة العظمى على القاهرة اليوم متوقع أن تكون 35 درجة مئوية، والمحسوسة بين الـ37 درجة و38 درجة مئوية.