«الأرصاد»: تحسن الحالة الجوية على شواطئ البحر المتوسط بدءا من الأربعاء

قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تهدأ سرعات الرياح تدريجيا بحلول يوم الثلاثاء، وسيقل معها ارتفاع الأمواج ونشعر بالتحسن الكبير يوم الأربعاء، على شواطئ البحر المتوسط، لافتةً إلى أنه في شواطئ البحر الأحمر ستكون حركة الملاحة البحرية معتدلة، وفي السواحل الشمالية سيكون ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار.

وذكرت أن شواطئ البحر المتوسط ستشهد ارتفاعا في الأمواج، وهذا الأمر طبيعي في بعض أيام فصل الصيف أحيانا، إذ يحدث إغلاق لبعض الشواطئ، وهو ما حدث بالأمس.

تحذير من ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري: «نحذر من أن هناك ارتفاعا شديدا في الأمواج على شواطئ البحر المتوسط، وتحديدا في شاطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، وهذه المناطق معرضة لسرعات رياح ما بين 50 إلى 70 كم بالساعة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ما بين 2.5 إلى 4 أمتار».

ارتفاع الأمواج سيستمر يوم الاثنين

وتابعت: «المناطق التي ذكرناها في البحر المتوسط غير مؤهلة لكل أعمال والملاحة البحرية وأعمال التنزه، وفي هذه الفترة من العام يحب معظم الناس التوجه إلى السواحل الشمالية ويرتادون الشواطئ، فيجب أن يتخذوا الحيطة والحذر».

وأكدت: «ارتفاع الأمواج سيستمر يوم الاثنين ويتراوح ما بين 2.5 متر إلى 3.5 أمتار، وسيظل هنا تحذير شديد من نزول البحر المتوسط، والتعمق داخل البحر المتوسط».