بدء تنفيذ المشروع القومي لتنشيط الرياضة في حي عتاقة بالسويس

بدأت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة في تنفيذ المشروع القومي لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية، في حي عتاقة بالسويس.

وأعلنت المديرية أنه يجري تنفيذ المشروع برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، إن المحافظة تشهد تنفيذ المشروع القومي لتنشيط الرياضة بالمدن السكنية، بمدينة أحمد زويل بحي عتاقة، حيث يتم ممارسة رياضة الجري في شوارع المدينة، وإجراء تمرينات اللياقة البدنية وتنظيم مسابقات رياضية وألعاب صغيرة بين المشاركين.

وأشار مدير عام مديرية الشباب والرياضة في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه سوف يتم إجراء تنفيذ المشروع بالتناوب بين مدن حي عتاقة، على أن يتم تشجيع أكبر عدد من المواطنين للمشاركة في المشروع عن طريق التحفيز بإجراء المسابقات لمختلف الأعمار.