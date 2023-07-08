لو بتدور على فرصة مناسبة.. وظائف خالية بمرتبات مجزية من الشباب والرياضة

بمجرد حصول الشاب على شهادة المؤهل الدراسي، سواء كان مؤهل عالٍ أو متوسط، يبدأ في البحث عن وظائف خالية تكون مناسبة له، وتحديدا تلك التي تتيح له فرصة الحصول على مرتبات مجزية، الأمر الذي يدفع وزارة الشباب والرياضة إلى توفير فرص عمل للشباب في كل المجالات المختلفة لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) وشركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر للتنمية» من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح للعمل في كبرى الشركات التجارية، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

وحددت وزارة الشباب والرياضة مكان موعد الملتقى التوظيفي للتقديم على الوظائف الخالية على أن يتمّ تنظيمه في 14 شارع محمد سعيد الحلواني آخر سور المتحف الجوي بالقاهرة، ليكون يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 مساء.

الوظائف المطلوبة

1- مدخل بيانات، ويشترط الحصول على مؤهل عالي براتب يصل إلى 3500 جنيه.

2- أمين مخزن، ويشترط الحصول على مؤهل متوسط براتب يتراوح بين 3500 و4000 جنيه.

3- عامل مخزن، ولا يشترط الحصول على مؤهل براتب يصل إلى 3000 جنيه.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في منطقة مدينه نصر.

- أن يكون المتقدم ل الوظائف لديه موقف واضح من الجيش.

- ألا يقل سن المتقدم للوظائف عن 18 عاما وألا يزيد عن 33 عاما.

حقوق ومميزات الوظائف

- العمل يكون بنظام شيفت ثابت من 8:30 صباحا وحتى 5 مساء.

- تمنح الشركة يوم إجازة في الأسبوع، ويكون يوم الجمعة ثابت.

- تمنح الشركة العاملين بها أرباح وزيادات سنوية.

- تتيح الشركة للعاملين بها فرصة التدرج الوظيفي.

- توفر الشركة للعاملين تأمين طبي واجتماعي.