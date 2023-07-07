لجميع المؤهلات بدون خبرة.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية

يسعى الكثير من الشباب الحاصلين على شهادات المؤهل الدراسي، للبحث عن وظائف خالية تكون مناسبة لمؤهلاتهم، حتى يتمكنوا من بدء حياتهم العملية التي تساعدهم على بناء منزل وأسرة جديدة، كما أن هناك البعض منهم غير الحاصلين على مؤهلات يبحثون عن فرص عمل أيضا، ما يجعل وزارة الشباب والرياضة تحرص على توفير وظائف للشباب باستمرار، لتخفيف أعباء الحياة عليهم.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب ومؤسسة كير مصر للتنمية، عن فرص عمل من خلال مبادرة «أندية التمكين الرقمي» للمصريين وغيرهم، بإحدى شركات الهايبر ماركت عن وظائف خالية، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- موظف FMC.

2- مراقب مخزون (إدارة قواعد البيانات).

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في قباء والنزهة والزيتون وحدائق القبة ومدينة نصر والمقطم والهرم وفيصل وأكتوبر والتجمع والفسطاط والمعادي.

- يمكن للشباب الحاصلين على جميع المؤهلات التقديم للوظائف.

- يمكن للذين لديهم خبرة أو دون الخبرة التقديم للوظائف.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 35 عاما.

- يجب أن يكون سبق له الحصول على أحد تدريبات مبادرة أندية التمكين الرقمي أو تدريب محو الأمية الرقمية أو تدريب مطورين Full Stack، أو تدريب تطوير البرمجيات وقواعد البيانات أو تدريب التقنيات التكنولوجية الحديثة.

- وفي حالة عدم حضور أحد التدريبات السابقة من تدريبات مبادرة «أندية التمكين الرقمي»، يمكنك التسجيل في التدريب مجانا، من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.

الحقوق والمميزات

- توفر الشركة للعاملين بها وسيلة انتقال من المنيب والمرج ذهاب وعودة للتجمع.

- تمنح الشركة للعاملين بها بدل انتقال يضاف على الراتب لبعض الفروع.

- تمنح الشركة العاملين فرص ترقية للمتميزين ودورات تدريبية.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية الدخول للصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، واختيار المنشور المخصص للوظائف المعلن عنها، وملء الاستمارة الموجودة بها.