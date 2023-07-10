«مصر للطيران» تسيّر 22 رحلة جوية لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة اليوم

أعلنت شركة مصر للطيران، أنّه استمرارًا للجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، والمقرر أن تكون آخر رحلة خلال موسم الحج يوم 13 يوليو 2013، فإنّ الشركة ستسير اليوم 22 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع 8 رحلات من جدة و12 رحلة من المدينة، و2 رحلة من جدة إلى باماكو.

وأوضحت شركة مصر للطيران، في بيان صحفي اليوم، أنّ الـ22 رحلة التي تسيرها الشركة اليوم من الأراضي السعودية، مخصصة لعودة حجاج بعثة وزارات الداخلية والسياحة والآثار والصحة والتضامن، وقرعة القاهرة وبورسعيد والشرقية وتضامن المؤسسة والدقهلية والوادي الجديد وشمال سيناء وأسيوط والترانزيت والسياحة، وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي وفلسطين.

وأهابت شركة مصر للطيران، بـ الحجاج، التواجد قبل موعد إقلاع الرحلة بـ8 ساعات.