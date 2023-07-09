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«مصر للطيران» تسير 25 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى أرض الوطن

كتب:

أيمن حمزة
12:11 م | الأحد 09 يوليو 2023
عودة الحجاج - أرشيفية

عودة الحجاج - أرشيفية

تسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، 25 رحلة جوية، اليوم الأحد؛ لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، وذلك بواقع 8 رحلات من جدة، و11 من المدينة، و3 رحلات «جدة - برج العرب»، ورحلتان «المدينة - الأقصر»، ورحلة «جدة - باماكو».

نقل الحجاج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل 

ويجرى تسيير الرحلات لعودة حجاج بعثة وزارات «النقل، والشباب والرياضة، والداخلية، والصحة، والتضامن الاجتماعي»، وقرعة محافظات القاهرة والقليوبية والبحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح وتضامن المؤسسة وسوهاج والأقصر وأسوان وقنا والترانزيت، وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.

كان الطيار يحي زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، شدد على ضرورة تقديم أفضل خدمة مميزة لحجاج بيت الله الحرام تنفيذا لتعليمات وبتوجيهات الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني خاصة كبار السن والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.