إصابة 3 أشخاص بينهم شقيقان في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب، قبل قليل، 3 أشخاص، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وحُرر المحضر اللازم.

إصابة 3 أشخاص في حادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص، بينهم طفلان شقيقان مصابين بجروح وكدمات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتي ملاكي على الطري الصحراوي بالكيلو 145، بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر محضر بالواقعة

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من محمد حازم محمد، 10 سنوات، وشقيقه «أسامة»، 7 سنوات، وعماد حمدي شعبان، 36 سنة، وجميعهم مقيمون في القاهرة.