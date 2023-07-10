إزالة 34 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك دولة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أسفرت عن تنفيذ إزالة 34 حالة تعد ومخالفات بناء بمركزي الفتح وأسيوط وذلك خلال يوم واحد.

جاء ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

أراضي أملاك ري

وأوضح محافظ أسيوط - في تصريحات صحفية اليوم الاثنين - أن الأجهزة التنفيذية بمركزي الفتح وأسيوط نفذت بالتنسيق مع مديرية الأمن عدة حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 4 حالات تعدي بالبناء على أراضي املاك رى واراضى مبانى بمركز الفتح بمشاركة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ،كما تم إزالة 30 حالة تعد بالبناء على أراضى حماية النيل بمركز أسيوط، بمشاركة حسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ونائبه لافتًا إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.

التصدي للمخالفات

وشدد اللواء عصام سعد، على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها مؤكدًا أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها موجهًا مسئولي الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

كان محافظ أسيوط أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

جدير بالذكر أن الموجة 21 للإزالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى في 29 أبريل الماضي وانتهت 19 مابو الماضي وبدات المرحلة الثانية في 27 مايو الماضي واستمرت حتى 16 يونيو الجاري وبدأت المرحلة الثالثة والأخيرة السبت 8 يوليو وتستمر حتى 28 يوليو الجاري.