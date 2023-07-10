مراكب الصيد تنشر البهجة في مصيف بلطيم بحركات بهلوانية

قال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، إن أكثر من 15 مركب صيد كبيرة أدخلت البهجة والسرور على وجوه المصطافين الذين يستمتعون بالهواء العليل ومياه البحر الأبيض المتوسط الرائعة، وذلك من خلال تنفيذ حركات بهلوانية، ودورانات مائية، بالقرب من سواحل مصيف بلطيم.

سرينات تحية من مراكب الصيد للمصطافين

وأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مراكب الصيد بالبرلس، أطلقت «سرينات»، تحية للمصطافين على شواطئ مصيف بلطيم، وسط تناغم موسيقي رائع.

حالة الطقس في كفر الشيخ وسواحلها اليوم الاثنين

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أعلنت عن سرعة الرياح اليوم الاثنين في محافظة كفر الشيخ، والتي بلغت نحو 21كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 0%، وكذلك الرطوبة بلغت 43%، بينما سجلت درجة الحرارة العظمي37 درجة مئوية، والصغرى، 23 درجة مئوية.