موعد عرض فيلم «البطة الصفرا» في دور السينما

كشفت الشركة المنتجة لفيلم «البطة الصفرا» بطولة الثنائي غادة عادل ومحمد عبد الرحمن، عن موعد طرح العمل في دور العرض، وذلك بعدما جرى الانتهاء من تصويره قبل فترة.

وذكرت الشركة المنتجة، في بيانٍ صحفي، إنّ فيلم «البطة الصفرا» من المقرر طرحه في دور العرض، اعتبارًا من يوم 9 أغسطس المُقبل، ليُشارك رسميًا في موسم أفلام صيف 2023، وينافس بقوة على شباك التذاكر.

ومن المُقرر، أنّ تطرح الشركة المنتجة الأغنية الدعائية للفيلم، مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، تحمل اسم «خدت بالك»، من غناء عبد الباسط حمودة، وكلمات مصطفى البرنس، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

أبطال فيلم البطة الصفرا

«البطة الصفرا» من بطولة غادة عادل، ومحمد عبد الرحمن، ومحمود حافظ، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وأحمد طلعت، بجانب ظهور عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، وسامي مغاوري، وعمرو رمزي، ويارا عزمي، وأحمد طارق، وإسماعيل فرغلي، ومحمد أنور، وأحمد أمين، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج عصام نصار.