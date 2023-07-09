أبطال فيلم البطة الصفرا يروجون للفيلم ببوسترات خاصة (صور)

حرص عدد من أبطال فيلم البطة الصفرا على الترويج للعمل من خلال صفحاتهم الخاصة على منصّات التواصل الاجتماعي، من خلال مشاركة جمهورهم بالبوسترات الخاصة لهم من العمل.

أبطال فيلم البطة الصفرا يروجون للعمل

وشارك الفنان محمد عبدالرحمن جمهوره بصورة البوستر الخاصة به من فيلم البطة الصفرا، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وظهر في البوستر بوجهه، وحوله عدد من البط الأصفر وعلق عليه: «توكلنا على الله انتظروا فيلم البطة الصفرا قريبًا في جميع دور العرض».

كما شاركت الفنانة غادة عادل جمهورها بصورة البوستر الخاص بها، والتي تظهر من خلاله بوجهها وحولها عدد من البط: «استنونا قريبا البطة الصفرا».

وكذلك الفنان طلعت أحمد، الذي شارك جمهوره أيضا صورة البوستر، قائلا: «فيلم البطة الصفرا.. صيف 2023 في جميع دور العرض إخراج عصام نصار.. من تأليف محمود عزت.. وإنتاج رامي السكري ومحمد حفظي».