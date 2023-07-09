نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا الثانوية العامة 2023 متى يكون متاحا، من أكثر الأسئلة بين طلاب الصف الثالث الثانوي علمي علوم، والذي أداه الطلاب اليوم بإجمالي 371 ألفا و891 طالبا وطالبة، وفقا لجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 الدور الأول.

نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم إتاحة نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا الثانوية العامة 2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023، المقرر أن تنتهي يوم 13 يوليو المقبل وفقا للجداول المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ الهدف من إتاحة نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي 2023 بعد انتهاء الامتحانات، حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم وعدم تشتتهم، والتركيز في الامتحانات القادمة.

مراجعة نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنّه يتم مراجعة نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي 2023، قبل بدء التصحيح من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء متخصصين في مادة الجيولوجيا يتم ترشيحهم من جانب مستشار المادة ولا يتم التصحيح إلا بعد إقرار الخبراء، واعتمادها وإرسالها إلي مراكز التصحيح.

توزيع درجات امتحان الجيولوجيا 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان الجيولوجيا 2023 للثانوية العامة، كالتالي:

- عدد الأسئلة المقالية: سؤالان.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد وفق الدرجات: «32 سؤالا درجة واحدة، و12 سؤالا درجتان».

- العدد الكلي لتوزيع درجات امتحان الجيولوجيا 2023 للثانوية العامة للأسئلة المقالية والاختيار من متعدد: « 2 مقالي، 44 موضوعي، بمجموع 46.

- الدرجة الكلية: 4 مقالي، 56 موضوعي، ليصبح المجموع الكلي 60 درجة.