شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء لليوم الثاني: ممنوع نزول البحر

رفعت شواطئ الإسكندرية الرايات الحمراء لليوم الثاني على التوالي، بعدما حذرت هيئة الأرصاد من اضطراب حالة البحر أمس واليوم بسبب ارتفاع الأمواج.

وحذرت إدارة المصايف المواطنين من السباحة، إلا وفقا لتعليمات المنقذين، ومنع نزول البدالات، إضافة إلى السباحة على الشاطئ فقط، وبالاماكن الآمنة وفقاً لتعليمات رجال الإنقاذ.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن شواطئ الإسكندرية تشهد ارتفاعاً في أمواج البحر الابيض المتوسط اليوم بنسبة 2.5 إلى 3.5 متر، لذا يجب توخي الحذر للراغبين في قضاء عطلة صيفية على شواطئ الإسكندرية.

تعليمات بسبب رفع الرايات الحمراء

وأهابت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمواطنين توخي الحذر، وأخذ الحيطة، والاستماع لتعليمات المنقذين حفاظاً على أرواحهم.

إجراءات شواطئ الإسكندرية

واتخذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، عدة إجراءات تزامنا مع رفع الرايات الحمراء، لضمان سلامة رواد شواطئ الإسكندرية، وتمثلت في:

- منع نزول البدالات للمياه.

- تواجد عمال الابراج فوق الابراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر.

- زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد.

- رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الاسعافات الأولية.