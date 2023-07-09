شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء اليوم.. و5 إجراءات لتجنب الغرق

رفعت شواطئ الإسكندرية الرايات الحمراء، بعدما حذرت هيئة الأرصاد من اضطراب حالة البحر اليوم وغدا، وارتفاع الأمواج، محذرة من عملية السباحة اليوم دون اتباع تعليمات المنقذين.

وبحسب بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اليوم، فإنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة رواد شواطئ الإسكندرية، تمثلت في الآتي:

إجراءات السلامة على شواطئ الإسكندرية

- منع نزول البدالات للمياه.

- تواجد عمال الأبراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر.

- زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد.

- رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.

السباحة الآمنة على شواطئ الإسكندرية

كما أصدرت مصايف الإسكندرية عدة تعليمات لمصطافي شواطئ الإسكندرية للسباحة بشكل آمن في ظل رفع الرايات الحمراء، تمثلت في الآتي:

- اتباع تعليمات المنقذين.

- السباحة في المنطقة المتواجد فيها المنقذ.

- قراءة التعليمات الموضحة بلوحة الإرشادات المتواجدة بالشواطئ.

- عدم نزول المياه لغير القادرين على السباحة، وفي تلك الحالة يجب تواجد مرافق أو صديق يجيد السباحة.

- ارتداء سترة النجاة «اللايف جاكيت» في حالة عدم إجادة السباحة.

- تعلم المهارات الأساسية للإنقاذ، لإنقاذ نفسك أو غيرك.

- الانتباه إلى الأطفال.

- عدم استخدام أطواق النجاة في الرياح القوية والأمواج العالية لأنها من الممكن أن تسحب الأشخاص داخل البحر.

- عدم القفز من أماكن عالية لخطورة القفز من ارتفاع عالٍ في المياه.