تحذيرات على شواطئ الإسكندرية بسبب اضطراب الملاحة.. اعرف الإجراءات والتعليمات

ما زالت حالة البحر المتوسط، تشهد اضطرابا، بسبب هبوب الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار، متوقعة أن يستمر هذا الاضطراب للغد.

الأرصاد تحذر المواطنين من حالة البحر

ونصحت هيئة الأرصاد، المصطافين بتوخي الحذر والحيطة على الشواطئ، كما رفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية الرايات الحمراء، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المصطافين من اضطراب حركة البحر، تمثلت في الآتي:

إجراءات المصايف لتجنب الغرق

- منع نزول البدالات للمياه.

- تواجد عمال الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر.

- زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة المصطافين.

- رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.

نصائح لحماية المصطافين من الغرق

ونصح الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ المصطافين باتباع تعليماته لتجنب مخاطر حالة البحر المضطربة والحفاظ على أنفسهم والتي جاءت على النحو التالي:

اتباع تعليمات المنقذ.

السباحة بالمناطق الموجود بها منقذون.

عدم نزول مياه البحر في هذا التوقيت لمن لا يجيد السباحة، أو معه على الأقل صديق ومرافق يجيد السباحة.

- في حالة عدم إجادة السباحة ارتدِ سترة النجاة واللايف جاكيت.

- تعلم المهارات الأساسية لإنقاذ نفسك أو غيرك.

- راقب أطفالك جيدا أثناء نزولهم البحر.

- لا تستخدم أطواق النجاة في الرياح القوية والأمواج العالية لأنها قد تسحبك أكثر إلى داخل البحر.

- لا تقفز من أماكن عالية لخطورة القفز من ارتفاع عالٍ في المياه.

- في حال وجدت شخصا في خطر ولا تستطيع مساعدته اطلب المنقذين أو اتصل بالإسعاف على رقم 123 عند اللزوم.

- في حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار اتجاه الشاطئ حتى لا تفقد قوتك سريعًا واسبح باتجاه موازٍ للشاطئ يمينا أو يسارا.