جامعة المنصورة تنظم مؤتمرا عن الطريق إلى الجمهورية الجديدة

أعلنت جامعة المنصورة تنظيم المؤتمر النوعي الأول تحت شعار «الطريق إلى الجمهورية الجديدة» لمناقشة تنمية البيئة وجهود الجامعات المصرية في المشروعات القومية لتطوير الريف المصري ومبادرة «حياة كريمة»، وذلك بقاعة المؤتمرات في الفترة من 12 وحتى 13 يوليو 2023.

أهداف المؤتمر

وبحسب البيان يهدف المؤتمر إلى إبراز جهود ودور الدولة وكافة الجهات التنفيذية في النهوض بجودة حياة المواطن وجودة الخدمات المقدمة له من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإبراز جهود الجامعات المصرية في المشاركة بفاعليات المبادرة الرئاسية، ورصد التحديات التي واجهتها في تنفيذ فاعليات المبادرة، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الاكاديمية بالجامعات ومشاركتهم في وضع استراتيجيات وخطط لتطوير الريف المصري، وتوعية المجتمع الجامعي عن جهود الدولة المصرية للارتقاء بجودة حياة المواطنين المصرى، وتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية.

محاور المؤتمر

ويتناول المؤتمر مناقشة العديد من المحاور، جهود الجامعات في المشاركة بفاعليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التنمية العمرانية بقرى المبادرة الرئاسية بالمحافظات، ودعم المنظومات الصحية بقرى المبادرة الرئاسية، والتطور التكنولوجي بقرى المبادرة الرئاسية، ودوره في تحسين جودة حياة المواطنين بتلك القرى، ودعم المشروعات الصغيرة والتمكين الاقتصادي للمواطنين بقرى المبادرة، رعاية الموهوبين والمبتكرين بقرى المبادرة الرئاسية بمحافظات مصر،التمكين المجتمعي للمرأة وذوي الإعاقة ورعاية الطفولة بقرى المبادرة الرئاسية بمحافظات مصر، الاستدامة البيئية لموارد القرى والاستهلاك المسئول.

ينظم المؤتمر بمشاركة جميع الجامعات المصرية الحكومية، قيادات الجيش الثاني الميداني، محافظة الدقهلية، مؤسسة حياة كريمة، وزارةالتضامن الاجتماعي، وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم، الادارات المحلية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمةبمحافظات مصر، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مديرية الطب البيطري بالدقهلية، جهاز شئون البيئة وادارةالبيئة بمحافظة الدقهلية، صندوق مكافحة التعاطي والادمان، الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، رجال دين «مسلم ومسيحي» بقرى المبادرة الرئاسية بمحافظات مصر.