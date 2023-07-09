«حياة كريمة»: تطبيق نظام التعليم الياباني في 3 محافظات كمرحلة أولى

قالت هبة الشرقاوي، مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، إنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بنظام التعليم، جرى التعاون بين وزارة التربية والتعليم والجايكا اليابانية لتطبيق نظام التعليم الياباني في مدارس قرى حياة كريمة.

تطبيق أنشطة التوكاتسو الأساسية

وأضافت «الشرقاوي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «إكسترا نيوز»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن النموذج يستهدف تطبيق أنشطة التوكاتسو الأساسية، وجرى اعتماد المدارس القائمة على التجربة اليابانية في المنوفية والبحيرة والدقهلية كمرحلة أولى، ومعاينة الـ30 مدرسة.

ولفتت إلى أنه جرى معاينة المدارس على الأرض خلال عام، قام بها فريق الرصد الميداني في المحافظات الثلاثة، وجرى معاينة المدارس التي تصلح لتطبيق النموذج الياباني في قرى ومراكز حياة كريمة، وأجرى خبراء يابانيون تابعون للجايكا اليابانية زيارات لمعاينة المدارس والتأكد من صلاحياتها لتطبيق النموذج الموسع.

نشر ثقافة التعليم الياباني

وأوضحت أن النموذج يستهدف نشر ثقافة التعليم الياباني في قرى حياة كريمة، لكون هذا النموذج يعتمد على اكتساب مهارات ومعارف جديدة للطلاب وتعزيز الانتماء إلى المكان الذي يعيشون فيه.