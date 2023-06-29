منح مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية جائزة روبرت لين كارول

منحت جمعية الحفريات الفقارية (SVP)، الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، جائزة روبرت لين كارول (The Robert Lynn Carroll Award) العالمية، إحدى أكبر جوائز التخصص في العالم لعام 2023 بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي المنظمة الأكبر عالميا في علم الحفريات الفقارية.

منح الجائزة لعالم واحد سنويا

وتُمنح هذه الجائزة لعالم واحد فقط على مستوى العالم سنويا، تقديرا للتميز العلمي والإسهامات الواضحة في هذا المجال.

وبحسب البيان الصادر من جامعة المنصورة، فإن الفائز لا يتقدم لهذه الجائزة، ولكن يتم ترشيحه سرا دون علمه، ولشدة التنافسية جرت العادة أن يتم الترشح لها عدة مرات، لكن لـ«سلّام» بصمة واضحة في إثراء مجال الحفريات الفقارية ليس فقط في الشرق الأوسط وشمال إفريقا بل في العالم، لذا فاز بها من أول مرة يتم ترشيحه لها.

3 علماء من جامعات أجنبية يرشحون «سلام»

وجرى ترشيح الدكتور هشام سلام من 3 علماء من جامعات أجنبية مرموقة إلى جانب 4 من طلاب الفريق البحثي سلام لاب، ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة بالملتقى السنوي للجمعية والمزمع عقده في أكتوبر القادم بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، مع حضور كثيف متوقع لعلماء الحفريات الفقارية حول العالم.

«سلام لاب» يسير بخطى ثابتة

ووفقا للبيان، فإن حصول الدكتور هشام سلام على الجائزة تكليل لجهوده التي كرسها لسنوات عدة في إنشاء أول مدرسة علمية للحفريات الفقارية في مصر والشرق الأوسط، وتأتي الجائزة أيضا باعتراف من جمعية الحفريات الفقارية بأن الفريق المصري سلام لاب يسير بخطى ثابتة وفق المعايير العالمية لعلم الحفريات الفقارية.