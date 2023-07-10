وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 118 مشروعًا بمركز زفتى ضمن «حياة كريمة»

صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، انتهى من تنفيذ 118 مشروعًا بمركز زفتى (9 وحدات محلية تضم 54 قرية)، بمحافظة الغربية، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

الانتهاء من تنفيذ 118 مشروعًا في مركز زفتى

وأشار وزير الإسكان، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن الوزارة تتولى تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزًا في 10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وتشمل المشروعات المُكلف بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ما يلى: إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكباري على المجاري المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعي، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عمارات «سكن كريم» للمواطنين.

تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة في 54 قرية

بدوره، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن المشروعات المخططة والجاري تنفيذها حاليا بمركز زفتى بمحافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تضم أعمال تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بـ54 قرية، لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، حيث تم إنهاء الأعمال وإطلاق التيار في 32 قرية، وجارٍ تنفيذ الأعمال بـ22 قرية، تتراوح نسب الإنجاز بها بين 50 و95%.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحديد أعمال الكهرباء المطلوبة بالقرى، وتشمل، تأهيل شبكات الجهد المتوسط القائمة بإحلال المتهالك منها، وتغيير المحولات الهوائية إلى محولات داخل أكشاك صاج أو غرف، ورفع قدرات المحولات لتتناسب مع الأحمال الفعلية، وتغيير كابلات الجهد المتوسط والمنخفض لتتناسب مع الأحمال الفعلية، وتأهيل شبكات الجهد المنخفض القائمة بإحلال المتهالك منها، ورفع كفاءة شبكة الخطوط الهوائية وتغيير ما يلزم، إضافة إلى أعمال الإنارة العامة.

وأشار «نصار»، إلى أن أعمال الكهرباء التي تم ويجرى تنفيذها، ما يلى: توريد وتركيب 19 لوحة ربط حلقى، و99 سكينة هوائية جهد متوسط، و174 عمود جهد متوسط، و56 طن موصلات جهد متوسط، و34 محول قدرات مختلفة (100 ك.ف.أ : 1000 ك.ف.أ)، و130 كشك محولات فارغة قدرات مختلفة (100 ك.ف.أ : 1000 ك.ف.أ) بالمشتملات اللازمة، و117 كم كابلات جهد متوسط، و21 كم كابلات جهد منخفض، و3851 عمود جهد منخفض، و137 كم موصلات جهد منخفض، و11800 كشاف إنارة بالمشتملات اللازمة.

الانتهاء من تنفيذ 8 مجمعات خدمات للمواطنين

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 8 مجمعات خدمات للمواطنين، من إجمالي 9 مجمعات، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهي (سجل مدني – شهر عقاري – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعي – وحدة محلية – مجلس محلي)، ومركز تكنولوجي يتم تقديم الخدمات للجمهور من خلاله، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، كما تم الانتهاء من تنفيذ 9 مجمعات للخدمات الزراعية، على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقي القرى والتوابع، وتضم (وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى، بجانب الانتهاء من الأعمال بـ23 مركز شباب (إنشاء – إحلال وتجديد – تطوير ورفع كفاءة)، من إجمالي 30 مركزًا، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافيتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على (حضانة - مكتبة - جيم - صالة ألعاب - صالات أنشطة).

ولفت إلى أن مشروعات «حياة كريمة» بمركز زفتى بمحافظة الغربية، تشمل أيضًا، إنشاء ورفع كفاءة خفيف لـ25 (وحدة / مركز صحي – تم إنهاء 13 مشروعًا) طبقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، وتم الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير 8 نقاط إسعاف، لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، بجانب انتهاء أعمال (إنشاء – إحلال وتجديد – تطوير – توسيع)، 19 كوبرى على المجاري المائية، بالتنسيق مع المختصين من وزارة الري بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجاري المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكباري الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها.

وذكر رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عمارة سكنية، وجارٍ تنفيذ عمارة أخرى بـ«سكن كريم»، بجانب الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات من إجمالي 11 مشروعًا لإنشاء ورفع كفاءة (وحدات اجتماعية – مراكز لتنمية الأسرة – مركز تأهيل اجتماعي)، ضمن مشروعات التضامن الإجتماعى، بالإضافة إلى أعمال إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها، لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، ويتم بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.