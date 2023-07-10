انتشال جثمان الغريق الثاني في مياه «المتوسط» بكفر الشيخ.. والمحافظ يعزي الأسرتين

تمكن الغواصون من انتشال جثة الشاب علي أبو شنب، من قرية أبو شنب التابعة لمركز سيدي سالم، في كفر الشيخ، وهو الضحية الثانية للغرق أثناء الاستحمام في منطقة غير مصرح بالنزول فيها في مياه البحر المتوسط، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى فوه المركزي.

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واجب العزاء لأسرة الشابين، سائلاً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويدخلهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

محافظ كفر الشيخ يوجه الشكر لرجال الإنقاذ والصيادين

كما وجه محافظ كفر الشيخ، عبير بيان اليوم، الشكر لرجال الإنقاذ بمصيف بلطيم، والغطاسين، وأهالي قرية أبو غنيمة، لقيامهم بالعمل المتواصل لاستخراج الجثتين.

غرق شابين في مياه البحر المتوسط

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تابع الجهود المبذولة من قبل رجال الإنقاذ وعدد من الغطاسين، بمساعدة الصيادين، لاستخراج جثمان الشاب علي أبو شنب، من قرية أبو شنب التابعة لمركز سيدي سالم، بالمحافظة، والذي غرق في منطقة غير مصرح بها بالنزول في مياه البحر المتوسط بمطوبس لخطورتها، بالتعاون مع، اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، وكذلك بمعاونة اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ومحمود فوزي، رئيس قرية الجزيرة الخضراء، واللواء عصام النجار، مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد السعيد، نائب مأمور مطوبس، والرائد أحمد الفقي، رئيس مباحث مطوبس.