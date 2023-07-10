«الداخلية»: ضبط 200 كيلو مخدرات وتنفيذ 71 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 295 قضية مواد مخدرة بإجمالي 312 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 107,038 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 21,200 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 49,500 كيلوجرام.

كما أسفرت الحملة، عن ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 13,998 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 2,055 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,296 كيلوجرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 1,215 كيلوجرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 380 جراما، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 110 جرامات، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 5 جرامات، و1001166 قرص مخدر.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 149 قطعة سلاح ناري بحوزة 119 متهما، وتنفيذ 71859 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيلين عصابيين ضمّا 5 متهمين بارتكاب 3 حوادث متنوعة، وضبط 37 متهما هاربا، وضبط 12 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 264 دراجة نارية مخالفة، وضبط 21830 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 10 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.