رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية»: ضبط 200 كيلو مخدرات وتنفيذ 71 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:38 ص | الإثنين 10 يوليو 2023
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 295 قضية مواد مخدرة بإجمالي 312 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 107,038 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 21,200 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 49,500 كيلوجرام.

كما أسفرت الحملة، عن ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 13,998 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 2,055 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,296 كيلوجرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 1,215 كيلوجرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 380 جراما، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 110 جرامات، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 5 جرامات، و1001166 قرص مخدر.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 149 قطعة سلاح ناري بحوزة 119 متهما، وتنفيذ 71859 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيلين عصابيين ضمّا 5 متهمين بارتكاب 3 حوادث متنوعة، وضبط 37 متهما هاربا، وضبط 12 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 264 دراجة نارية مخالفة، وضبط 21830 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 10 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

 

اقرأ المزيد:

7 خدمات مهمة تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيا.. بأسهل طريقة من هاتفك

أسرع طريقة لاستخراج بدل فاقد رخصة قيادة.. خطوات بسيطة عبر موقع وزارة الداخلية

خلال إجازة العيد.. طريقة استخراج شهادة ميلاد مميكنة من موقع وزارة الداخلية

5 خدمات مهمة للمرور على موقع وزارة الداخلية.. «هتوفر مجهودك ومشوارك»
بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار