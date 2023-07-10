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«الداخلية»: ضبط 2079 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:49 ص | الإثنين 10 يوليو 2023
حملة مرورية _ صورة أرشيفية

حملة مرورية _ صورة أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة تهريب البضائع، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها.

كما أسفرت الجهود، عن ضبط 2079 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 29 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 298 حكما قضائيا متنوعا، و3 قضايا في مجالي مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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بقلم محمد بركات