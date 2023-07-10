«الداخلية»: ضبط 3455 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1762 قضية متنوعة متعلقة بالظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

كما جرى ضبط 3455 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.