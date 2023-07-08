حبس شخصين بتهمة سرقة الأسلاك الكهربائية بأسلوب القص في القاهرة

خضع المتهمون في قضية سرقة أسلاك كهربائية من داخل عقار تحت الإنشاء، تابع لإحدى شركات البناء بالقاهرة، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة أسلاك كهربائية بأسلوب القص

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمدرية أمن القاهرة، وبحوزتهما جوال بداخلة كمية من الأسلاك الكهربائية، ومقص معدني، وزرادية، وفرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بسرقة الأسلاك من داخل عقار تحت الإنشاء تابع لإحدى شركات البناء بدائرة القسم، كما أقروا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية تحت الإنشاء الكائنة بدائرة القسم بأسلوب القص والسحب من داخل الحوائط باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

عقوبة السرقة في القانون

ومن جانبه، أوضح أحمد علي، المحامي، تفاصيل عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات المصري قائلا إن المادة 318 من قانون العقوبات، نصت على أنه «من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف: «يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه».