ضبط 10 كيلو حشيش بحوزة عاطل في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة قيادة سائق حسن النية، بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلواجرامات، وهاتف محمول.

وجرى ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة «هيدرو، وحشيش، وآيس، ومشروم»، وضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلوجرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وميزان حساس، وفرد خرطوش وطلقات من ذات العيار.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، واتخذت الإجراءات القانونية.