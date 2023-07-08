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ضبط 35 متهما بالاتجار في المخدرات والأسلحة خلال حملة أمنية بأسيوط

كتب:

محمد بركات
01:08 م | السبت 08 يوليو 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط؛ لضبط حائزي ومتجر] المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت الجهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط عدد (41) قطعة سلاح ناري، عبارة عن (15 بندقية آلية –11 بندقية خرطوش – 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 30 متهما لـ23 منهم معلومات جنائية).

- ضبط عدد (5) قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة ( 5 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية).

- تنفيذ عدد (458) حكما قضائيا متنوعا.

 

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