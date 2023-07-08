ضبط 35 متهما بالاتجار في المخدرات والأسلحة خلال حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط؛ لضبط حائزي ومتجر] المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت الجهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط عدد (41) قطعة سلاح ناري، عبارة عن (15 بندقية آلية –11 بندقية خرطوش – 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 30 متهما لـ23 منهم معلومات جنائية).

- ضبط عدد (5) قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة ( 5 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية).

- تنفيذ عدد (458) حكما قضائيا متنوعا.