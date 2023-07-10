«الرعاية الصحية»: اعتماد وتسجيل 127 منشأة طبية تابعة للهيئة بـ5 محافظات

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، نجاح تسجيل واعتماد 127 منشأة صحية تابعة للهيئة بـ5 محافظات ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إنّ هيئة الرعاية الصحية تُعد أكبر جهة في مجال الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص، تمتلك منشآت صحية مسجلة ومعتمدة طبقًا لمعايير GAHAR 2021 والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، لافتا إلى أنّ المنشآت الحاصلة على درجة الاعتماد والتي بلغت 69 منشأة طبية تابعة للهيئة، فيما بلغ إجمالي المنشآت الصحية المسجلة 58 منشأة بـ5 محافظات، وهي «بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس» بإجمالي 127 منشأة مسجلة ومعتمدة تابعة للهيئة.

جودة الخدمات ومخرجات النظام الصحي

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنّ حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا يعني مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية، يؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

البوابة الرئيسية لدخول المنشأة الصحية

وأشار إلى أنّ شهادة التسجيل أو الاعتماد هي البوابة الرئيسية لدخول المنشأة الصحية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم خدماتها للمنتفعين، فضلا عن الميزة التنافسية التي تمنحها شهادة GAHAR للمنشأة الطبية كجهة معتمدة عالميا، ما يضمن الالتزام بأعلى مستوى من السلامة والأمان والجودة للخدمات الصحية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، بما يتماشى مع أهداف «رؤية مصر 2030» من الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

ونوه السبكي، بأنّ تطبيق معايير الاعتماد داخل منشآت الهيئة، ساهم في تحسين سلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية ضمن أروقة المنشآت الصحية على اختلاف مسمياتهم، لافتًا إلى سعي الهيئة الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بما يضمن استدامة تطوير الآداء لتقديم خدمات صحية متميزة ذات جودة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وصولا للمعايير العالمية.