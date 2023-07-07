10 معلومات عن مستشفى القصاصين بالإسماعيلية بعد تطويره.. تتبع هيئة الرعاية الصحية

تستعد محافظة الإسماعيلية خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتتاح مستشفى القصاصين التخصصي بمركز ومدينة القائمين بعد انتهاء أعمال تجهيزه وتطويره ضمن مشروعات التأمين الصحي الشامل وانضمامه لهيئة الرعاية الصحية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أهم 10 معلومات عن مستشفى القصاصين التخصصي بعد تطويره بحسب بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية.

1- المستشفى تقع على مساحة إجمالية 6120م مربع.

2- تتكون مستشفى القصاصين في الإسماعيلية من مبنى الاستقبال القائم بمساحة 880 م مكون من أرضي وأول علوي مع تعديل توزيع الفراغات طبقًا للتصميم المعماري.

3- تضم المستشفي مبنى جديد بمساحة 2760 م والمكون من أرضي وأربع أدوار متكررة وغرف سطح.

4- يضم مستشفى القصاصين التخصصي 17 سرير للطوارئ وعدد 16 سرير للداخلي.

5- كما يضم المستشفى 16 سرير عناية مركزة.

6- يضم المستشفى 12 سريرا للحضانات و17 سريرا للغسيل الكلوي وغرفتين للعمليات وغرفة عمليات قيصرية وغرفة ولادة طبيعي.

7- كما يضم مستشفى القصاصين التخصصي جهازا للأشعة المقطعية وجهازين للأشعة الديجتال و3 أجهزة موجات صوتية من أحدث الموديلات.

8- ويضم المستشفى مبنى للعيادات الخارجية بمساحة 650 م مكون من أرضي وأول علوي مع تعديل توزيع الفراغات طبقًا للتصميم المعماري.

9- كما يضم المستشفي مبنى سكن الأطباء بمساحة 170 م مكون من أرضي وأول وثاني علوي.

مدير صحة الإسماعيلية: المستشفى تحولت لمستشفى مركزي

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، إن مستشفى القصاصين المركزي تم تطويرها وتوسيعها وتحويلها من مستشفى صغيرة إلى مستشفى مركزي، مشيرا إلى أن المستشفى تتبع الهيئة العامة للرعاية الصحية بعد دخول مستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية ومستشفى 30 يونيه للكلى والمسالك ومستشفى أبو خليفة ومستشفى فايد التخصصي.

وأضاف «حطب» في بيان، أن تطوير المستشفى يأتي ضمن حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية بكافة محافظات الجمهورية ورفع كفاءة وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية؛ لتقديم خدمة طبية متكاملة.