ضبط مسجل خطر سرق «لاب توب» في 15 مايو.. والقبض على 3 لصوص آخرين بالساحل

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بتهمة كسر زجاج سيارة أحد الأشخاص في 15 مايو وسرقة (جهاز لاب تـوب - عدد من الكروت البنكية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمّ بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه.

كما تمّ ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما دراجة نارية في الساحل بها قطع بالأسلاك، وتبين عدم حملهما أي تراخيص، واعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب «قطع وتوصيل الأسلاك» وأقرّا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب من بينهم الدراجة المضبوطة بحوزتهما، وتمّ بإرشادهم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية مقيم بالقليوبية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهما بالسرقة.

كما تمّ ضبط شخص حال استقلاله «تروسيكل» دون لوحات معدنية ملكه في 15 مايو، وبحوزته 7 صناديق حديدية خاصة بعدادات المياه مجهولة المصدر، وأجنة حديدية، وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة الصناديق الخاصة بعدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب «الخلع» باستخدام الأجنة الحديدية المضبوطة بحوزته، و اعترف بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.