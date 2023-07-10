«الرعاية الصحية»: تقديم 6 ملايين خدمة طبية ضمن منظومة التأمين الشامل

قال الدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، إنّ منظومة التأمين الصحي الشامل حلم كل مصري، مضيفا: «نعمل على أن تنجح هذه المنظومة في 27 محافظة، وبدأنا في بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، وحاليا أسوان والسويس، وتنتهي المرحلة الأولى مكللة بالنجاح».

تقديم 6 ملايين خدمة طبية علاجية

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي مصطفى كفافي، أن هذه المنظومة ولدت في الإسماعيلية، وجرى تقديم 6 ملايين خدمة طبية علاجية مقسمة بين 3 مستويات، الأول يكون مقدما في الوحدات ومراكز طب الأسرة، والثاني في المستشفيات العامة مثل خدمات الباطنة والجراحة العامة والنساء والأطفال والولادة، والثالث من الخدمة هو العمليات المتقدمة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية، أن هيئة التأمين الصحي الشامل مسؤولة عن دفع وتمويل كل الخدمات الصحية والعلاجية، إذ تحصل نسب اشتراكات بسيطة، وكل العاملين في الجهاز الإداري للدولة يدفعون 1% من مرتبهم.

وأشار إلى أن المواطن يستفيد من عمليات جراحية تكلفتها بالملايين، وأقصى مبلغ يمكن دفعه هو 396 جنيها للعامل في الجهاز الإداري للدولة، حتى لو كانت تكلفتها مليون جنيه، أما موظفو القطاع الخاص فإن لهم شرائح مختلفة.