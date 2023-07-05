الرعاية الصحية بالأقصر: استقبلنا 13 ألف حالة مرضية طارئة خلال العيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، تسجيل غرفة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بفرع هيئة الرعاية، استقبال حوالي 13000 حالة طارئة على كل منشآتها طوال أيام عيد الأضحى.

خطة الطوارئ لتوزيع الخدمات الطارئة

وأوضحت هيئة الرعاية، أن إصابات الحالات الطارئة التي استقبلتها المستشفيات، انقسمت إلى 10آلاف و700 حالة جرى استقبالها بأقسام طوارئ المستشفيات، بجانب ما يقرب من 2100 حالة جرى استقبالها بأقسام طوارئ الوحدات والمراكز الصحية، بناء على خطة الطوارئ المسبقة لتوزيع الخدمات الطارئة و الحرجة بين كل المنشآت الصحية.

خروج حوالي 12 ألف مصاب بعد تحسن حالتهم الصحية

وتابعت؛ إجمالي حالات الخروج والتحسن من الطوارئ وصلت إلى 12200 مصاب، بنسبة علاج وتعافي تعدى 95%، فيما تم حجز بقية الحالات بالاقسام المختلفة لاستكمال الرعاية الصحية لهم.

تقديم 45 ألف خدمة صحية خلال فترة العيد

واستطردت: بالنسبة للخدمات الصحية الأخرى جرى تقديم مايقرب من 45 ألف خدمة صحية في الفترة من 26 يونيو الماضي وحتى نهاية 3 يوليو الجاري، وتنوعت الخدمات فيها مابين عمليات جراحية طارئة، عناية مركزة، خدمات طب أسرة، عيادات تخصصية، فحوصات معملية أشعة وصرف علاج مزمن، مبادرات، تطعيمات، لتصل إجمالي الخدمات المقدمة خلال فترة العيد بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، إلى 85 ألف خدمة صحية وعلاجية.

وذكرت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أن الأطقم الطبية والعاملين، كانت تعمل طوال فترة العيد وبشكل مكثف، فيما توجهت فرق مستمرة بقيادة مدير الفرع ومسؤولي الإدارات المختلفة طوال أيام العيد لتقديم الدعم والتهنئة للعاملين والمنتفعين، بالإضافة إلى التأكد من الانضباط وجودة تقديم الخدمات طوال أيام العيد والإجازات الرسمية.