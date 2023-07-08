«الرعاية الصحية» بالإسماعيلية: المستشفيات التخصصية تخفف الضغط على المجمع الطبي

قال الدكتور محمد سامي مدير فرع الرعاية الصحية في الإسماعيلية إن افتتاح المستشفيات التخصصية في المراكز المختلفة، يخفف من زيادة عدد المترددين على مجمع الإسماعيلية الطبي.

وأضاف «سامي» في تصريحات لـ«الوطن»: «تقليل عدد المترددين على مجمع الإسماعيلية الطبي يسمح بتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى إلى جانب تخفيف عدد المترددين علي قسم الطوارئ في الأيام العادية».

افتتاح مستشفى القصاصين قريبا

وتشهد مستشفي القصاصين التخصصي إنهاء اللمسات النهائية لافتتاح المستشفي قريبا بعد انتهاء عمليات التطوير وانضمامها رسميا الي مشروع التأمين الصحي الشامل كاحدي مستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

وقال الدكتور محمد سامي مدير فرع الرعاية الصحية إن مستشفي فايد المركزي يستقبل الآن كل حالات الطوارئ الي جانب إجراء الجراحات المتخصصة المختلفة، مشيرا إلى أن افتتاح مستشفى القصاصين التخصصي أيضا سيساعد في تقديم أرقى الخدمات الطبية للمرضى.

وأشار إلى أن جميع المستشفيات التخصصية في الإسماعيلية سيتم افتتاحها بعد انتهاء تطويرها بعد تطبيق المعايير والاشتراطات الصحية.

وشدد على أن جميع المستشفيات المدرجة ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل مجهزة بأحدث الأجهزة وتضم أقسام للطوارئ وغرف عمليات مختلفة، جنبًا إلى جنب مع أسرة للعناية المركزة وأسرة للغسيل الكلوي، موضحًا أن جميع العاملين في هيئة الرعاية الصحية يخضعون لتقييم مؤسسي شهري لتحسين أداء النظام وتقويم أي سلوك يحيد عن أهدافها، وهذا يعتبر واحدًا من أهم مكاسب المنظومة.

وأشار سامي إلى أن محافظة الإسماعيلية هي واحدة من المحافظات المتميزة التي وصل عدد المسجلين فيها ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل لأكثر من مليون شخص.