مدينة «دونج يانج» الصينية وبورسعيد يبحثان سبل دعم التعاون المشترك

استقبل المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، وفد مدينة «دونج يانج» الصينية الثقافي والتعليمي، لبحث سبل التعاون في عدد من المجالات الثقافية والتعليمية والصناعية.

فيلم تسجيلي عن المشروعات القومية والاستثمارية ببورسعيد

وخلال اللقاء، عُرض فيلم تسجيلي يبرز المشروعات القومية والاستثمارية على أرض بورسعيد، واستعرض نائب المحافظ، المشروعات القومية والتطور الذي شهدته بورسعيد مؤخرا في كل المجالات، بما تشمله من قطاعات تجارية وصناعية وسياحية وتعليمية وزراعية.

واستعرض الفيلم التسجيلي موقع المحافظة المتميز، والفرص الاستثمارية والمشروعات بغرب بورسعيد، والصناعات القائمة بجنوب بورسعيد، والمشروعات التي شهدتها المحافظة للمرة الأولى كالتحول الرقمي والتأمين الصحي الشامل، فضلا عن التطور السياحي و التعليمي والثقافي بمحافظة بورسعيد.

نقلة نوعية في مجال التنمية الصناعية

وأوضح نائب المحافظ، في بيان صحفى، أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، وبالتالي أصبحت بورسعيد مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

ومن جانبه، توجه الوفد الصيني لنائب المحافظ بالشكر على حسن الاستقبال، كما استعرض الوفد شرحا حول مقومات ومميزات مدينة دونج يانج الصينية، وأوجه التشابه بينها وبين محافظة بورسعيد، فضلا عن تطلعاتهم في التعاون المثمر مع بورسعيد، خاصة بعد التطور غير المسبوق على أرض المحافظة.