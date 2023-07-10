صندوق مكافحة الإدمان: إطلاق حملات بالمدارس للكشف المبكر عن التعاطي

قال مدحت وهبة، المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن وزارة التضامن تعمل بالتعاون مع الصندوق على محورين أساسيين لحل مشكلة الإدمان وتعاطي المخدرات، وهما المحور العلاجي والمحور التوعوي.

تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمتعافين من الإدمان

وأضاف «وهبة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة « TeN»، أن الصندوق يعمل على تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمتعافين من الإدمان، بالإضافة إلى التدريب على عدد من الأعمال والحرف التي يحتاجها سوق العمل، وأيضًا توفير قروض خاصة لهم لتسهيل عملية دمجهم مرة اخرى داخل المجتمع.

إطلاق حملات للكشف المبكر داخل المدارس

وأكد المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الوزارة تحدد أهم العوامل التي تدفع الشباب لتعاطي المخدرات ؛لمحاربتها ونشر الوعي الخاص بها، بالإضافة إلى إطلاق حملات للكشف المبكر داخل المدارس لاكتشاف حالات التعاطي بين المراهقين والأطفال في أسرع وقت.