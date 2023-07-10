«مكافحة الإدمان»: تدريب أكثر من 12 ألف متعافٍ على الحرف لتمكينهم اقتصاديا

قال مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي، إنّ وزارة التضامن وجّهت بتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء المناطق المطورة.

مسح المناطق السكنية المطورة لنشر خدمات العلاج من الإدمان

وأضاف وهبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» الذي يعرض على شاشة «قناة dmc»، أنَّه تم عمل مسح للمناطق السكنية المطورة البديلة للعشوائيات، والتواصل مع الأهالي للعلاج من الإدمان أو التوعية، بتنفيذ برنامج متكامل بهذه المناطق، بتكليفات من القيادة السياسية لوزارة التضامن وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

المتعافون من الإدمان والتمكين الاقتصادي

وتابع المستشار الإعلامي لصندوق علاج الإدمان، أنّ مراكز العزيمة التابعة للصندوق والتي سيتم افتتاحها قريبا، وكذلك جميع أنواع الأثاث، صُنعت بأيدي المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب السبعة التابعة لمراكز العزيمة.

ولفت وهبة، إلى دور الصندوق في التمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان، عبر تدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل، كاشفا عن تدريب أكثر من 12,5 ألف متعافٍ في إطار إعادة دمج المتعافين في المجتمع، على مدار الفترة الماضية.

ووأشار إلى إطلاق مبادرة «بداية جديدة»، التي تتيح قروضا بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لتمويل مشروعات صغيرة للمتعافين، لمساعدتهم في إيجاد مصدر رزق، في إطار خدمات ما بعد العلاج المقدمة من مراكز العزيمة في إطار جهود الدولة للقضاء على الإدمان.