 خالد عكاشة: مصر من الدول القليلة التي حاربت الإرهاب بالجهود الذاتية

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر قامت بتغيير أشكال أدوات السياسة الخارجية، ولم تتخلَ عن دورها الإقليمي مثلما يدعي البعض، مشيرًا إلى أن القاهرة قامت بالانفتاح على كافة الأطراف الليبية، وبذلك أصبحت لدى مصر علاقات مع الجميع، ودفعتهم إلى عمليات المصالحة، وهذا يجري بعيدًا عن الإعلام أو الشو الإعلامي، مثلما تفعل بعض الدول، لأن الهدف في المقام الأول هو مصلحة هذه الدول وليس شيئًا آخر.

الانتهاكات الإسرائيلية

وتابع «عكاشة»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن مصر تعمل أيضًا على حل الأزمة السودانية، وهذا واضح في مؤتمر دول الجوار الذي ينظم في الفترة المقبلة، كما أن الدور المصري فاعل في إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية، ووقف أي عمليات تصعيد ما بين الاحتلال الإسرائيلي والمكون الفلسطيني أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة.

التنظيمات الإرهابية

ولفت إلى أن مصر دائمًا ما تتحدث على ضرورة تعزيز مؤسسات الدولة المدنية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وكانت مصر من الدول النادرة التي تعاملت مع التنظيمات الإرهابية بجهودها الذاتية، ولم تستعين ببعض الدول الخارجية مثلما فعلت بعض الدول، وبعدما نجحت مصر في محاربة الإرهابية وتطهير الأراضي بنسب جيدة للغاية.