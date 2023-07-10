مرسى مطروح تعلن فتح الشواطئ غدا بعد غلقها 3 أيام بسبب حالة الطقس

أعلنت مدينة مرسى مطروح إعادة تشغيل الشواطئ المفتوحة على البحر الكبير، مرة أخرى وفتحها أمام المواطنين غدًا الثلاثاء، وذلك بعد استمرار حالة عدم استقرار البحر على مدار ثلاثة أيام، في الفترة من السبت وحتى الاثنين 10 يوليو الجاري.

تحذيرات من نزول الشواطئ المفتوحة

ووجهت مدينة مرسي مطروح برئاسة عمرو عبدالمجيد بمنع نزول المواطنين البحر على الشواطئ المفتوحة في مرسي مطروح بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع المد والجذر ونشاط الرياح وارتفاع الأمواج في عدة مدن ساحلية تطل على البحر المتوسط، منها مرسى مطروح والضبعة والعلمين وبلطيم ودمياط، ما يؤثر على المصطافين ورواد الشواطئ.

رفع الرايات السوداء على شواطئ مطروح المفتوحة

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، في تصريحات لـ«الوطن» إن هناك تعليمات جرى تطبيقها على جميع الشواطئ المفتوحة برفع الرايات السوداء ومنع نزول رواد هذه الشواطئ إلي البحر، لحين استقرار حالة البحر حفاظاً على المواطنين من الغرق، ومتابعة إدارة الشواطئ ومرورها على جميع الشواطئ للوقوف علي مدى تطبيق اجراءات الحماية، والسماخ فقط بالجلوس على الشواطىء من الخارج للاستمتاع بالبحر دون النزول، واللعب على الرمال، والتقاط الصور التذكارية، وفتح الشواطئ المستقرة الواقعة علي الألسنة الصخرية، للنزول بها مع متابعة فرق الإنقاذ مثل شواطئ الليدو وزمردة الأبيض والباسنت والفيروز والنخيل وشاطئ مطروح العام.