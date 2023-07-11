5 عوامل مسببة لمرض السكر.. الهلال الأحمر يكشف التفاصيل

كشف الهلال الأحمر المصري، عن عوامل الخطورة الأكثر انتشارا المسببة لمرض السكر «النوع الثاني»، مشيرا إلى أن واحد من كل مريضي سكر، يبقى بلا تشخيص.

ولفت الهلال الأحمر، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، إلى أن العوامل الخطورة تتمثل فيما يلي:

عوامل الخطورة المسببة لمرض السكر النوع الثانى

- قلة النشاط البدني.

- زيادة الوزن.

- ارتفاع ضغط الدم.

- الغذاء غير الصحي.

- وجود أقارب من الدرجة الأولى مصابين بمرض السكر.

الأعراض الأساسية لمرض السكر

وأشار الهلال الأحمر، إلى أن الأعراض الأساسية لمرض السكر تتمثل فيما يلي:

- العطش.

- زيادة التبول.

- الجوع المستمر.

- تأخر التئام الجروح.

- انحدار وضوح الرؤية.

ولفت إلى أن هذه الأعراض، تحدث بدرجات متفاوتة، لذلك ينصح بالكشف الدوري لمن هم فوق سن الأربعين.

كيفية التحكم فى مرض السكر

وأوضح أن 80% من حالات السكر النوع الثاني، يمكن منعها عن طريق اتباع العادات الصحية السليمة، مشيرة إلى أنه يمكن للأسرة التحكم في مرض السكر، وتجنب مضاعفاته، من خلال ما يلي:

- تناول العلاج بانتظام.

- المتابعة المستمرة.

- الغذاء الصحي المتوازن.

- التعلم المستمر عن المرض ومضاعفاته وإسعافه.

- جعل النشاط البدني جزء من عادات الأسرة.

ونوه بأن مرض السكر يتسبب في المضاعفات التالية، التي يمكن الوقاية منها:

- أمراض القلب والشرايين.

- الجلطة الدماغية.

- تلف الشبكية وفقدان البصر.

- الفشل الكلوي.

- فقدان الإحساس بالأطراف والبتر.