تجديد حبس 3 بتهمة حيازة مواد مخدرة قيمتها 36 مليون جنيه في الدقهلية

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالدقهلية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المُحدد.

القبض على تشكيل عصابي

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، ألقت القبض على تشكيل عصابي مُكون من 3 أشخاص، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة نبروه.

حيازة مواد مخدرة

بتقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وتبين أنهم 3 أشخاص، محل إقامتهم في دائرة مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، وبعمل التحريات، تبين حيازتهم أقراص ومواد مخدرة.

وبفحص المواد المخدرة المضبوطة، تبين أنها مليون قرص من عقار الكبتاجون المخدر، و24 كيلو من مخدر الهيدرو ومبالغ مالية، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات، بنحو 36 مليون جنيه.

جرى تحرير المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابساتها.

العقوبة القانونية المتوقعة

وحول الموقف القانوني المتوقع على المتهمين، يقول المحامي محمود عبدالله، إن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالله» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.